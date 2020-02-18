منصات إلكترونية للمكاتب الذكية للمرة الأولى بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

استعرضت «سيمنس» بصورة عملية نموذجاً فعلياً للمكاتب وأماكن العمل في المستقبل، بعد أن قامت بتركيب وتشغيل منصات المكاتب الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء والمزودة بتطبيقات Comfy وEnlighted المتطورة، في الإمارات للمرة الأولى.

ويتيح تطبيق Comfy للعاملين إمكانية تهيئة يوم العمل حسب تفضيلاتهم عن طريق التفاعل بصورة لحظية مع بيئة العمل داخل المكتب، بينما تمنح الأدوات التحليلية التي تعرضها لوحة القياس أفكاراً ورؤى جديدة للشركات حول أفضل استخدام لأماكن العمل، والأسلوب المثالي لتشغيل المبنى بالكامل. ومن خلال الدمج بين تطبيق Comfy وتكنولوجيا الحساسات الذكية من Enlighted، نحصل على مكان عمل أكثر ذكاءً وتفاعلاً وتطوراً.

وقال ماركوس شترومايمر، النائب الأول للرئيس للحلول والخدمات الإقليمية في سيمنس الشرق الأوسط: إنّ الطريقة التي نعمل بها تغيرت كثيراً في الآونة الأخيرة.

وبالتالي يجب أن يعكس مكان العمل العلاقة المتغيرة بين العاملين وكل من بيئتهم الرقمية والمادية. إنّ Comfy يمثل تطبيقاً متطوراً سهل الاستخدام نضعه في أيدي العاملين بما يُمكّنهم من إضفاء لمساتهم الشخصية على تجربتهم المتكاملة داخل المكتب وفي بيئة العمل بما يتلاءم مع طريقة أدائهم لأعمالهم. من ناحية أخرى فإنّ القدرة على فهم كيفية استخدام المكاتب التي تضمها محفظة الأصول العقارية للشركة، تمثل عاملاً أساسياً لتحسين طرق استخدام المساحات والطاقة والموارد الأخرى. ومع اتجاه مدن الشرق الأوسط للاعتماد على بنية تحتية أكثر ذكاءً، فإنّ Comfy وEnlighted يتمتعان بإمكانيات هائلة للمساعدة في صياغة مستقبل جديد لأماكن العمل.