مطورة الألعاب طماطم تحصل على تمويل بقيمة ٣.٥ مليون دولار

المصدر: (عمان - البيان)

جمعت «طماطم»، شركة ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، 3.5 ملايين دولار ضمن سلسلة من جولاتها التمويلية بقيادة المستثمر الحالي «ومضة كابيتال» من دبي، وانضمام مستثمرين جدد، وهم الشركة الإلكترونية الحديثة إحدى شركات مجموعة الفيصلية السعودية، وNorth Base Media الأمريكية.

وتهدف «طماطم» لاستغلال هذا الاستثمار في تنمية النطاق التسويقي للألعاب الحالية ومواصلة تأثيرها الهائل من خلال التواجد والتسويق على أرض الواقع وإقامة أحداث متعددة. بالإضافة إلى ذلك، ستفتح طماطم قريباً مكاتبها في الرياض، بدعم من مجموعة الفيصلية لتعزيز فرص تطوير الأعمال في أكبر سوق إقليمي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته في السوق العربي، حيث وصل عدد تحميلات الألعاب أكثر من 75 مليوناً وتعدّى عدد المستخدمين 3.5 ملايين مستخدم نشط شهرياً، ستقوم طماطم بالتوسع خارج الحدود الإقليمية في عام 2020.