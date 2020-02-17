%85 من مهنيي المنطقة متفائلون بـ 2020

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن أهم الأهداف المهنية للأشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، حيث أكد 85 % من مهنيي المنطقة أنهم متفائلون بعام 2020.

وأشار الاستبيان الذي يحمل عنوان «أهداف العام الجديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020» إلى أن 76% من المشاركين قاموا بتحديد أهداف جديدة لعام 2020 وأن 70% منهم يعتقدون بأن هذا العام سيشهد الكثير من التغييرات في حياتهم المهنية والشخصية.

ويشعر غالبية المهنيين في المنطقة ونسبتهم 85% بالثقة تجاه عام 2020، إذ إنهم متفائلون بشأن قدرتهم على الالتزام بتحقيق أهدافهم. وقد قال حوالي ثلثي الذين قاموا بتحديد أهداف لعام 2019 (65%) إنهم حققوها جميعها أو معظمها.

ويركز معظم المهنيين في المنطقة على تحسين الجوانب ذات التأثير المباشر على حياتهم المهنية، حيث أكد 19% منهم رغبتهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية وفاعلية، فيما قال 17% إنهم ينوون تعلّم مهارات جديدة، بينما يرغب 6% في تحسين علاقاتهم مع الآخرين، فيما عبر 56% عن نيتهم في تحسين جميع هذه الجوانب.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية لقسم الموارد البشرية في بيت.كوم: «يسعدنا معرفة أن العديد من المهنيين في المنطقة يرغبون في تحسين وتطوير حياتهم المهنية هذا العام، إذ يبحث المهنيون على الدوام عن فرص أفضل وهم متفائلون بما سيقدم لهم عام 2020. لقد بات المهنيون في المنطقة أكثر وعياً بمساراتهم المهنية، ولم يعد اهتمامهم بالعمل ينحصر في الحصول على راتب مرتفع فقط».

وأضافت: «أشارت نتائج الاستبيان إلى تزايد أهمية التواصل والعمل الجماعي والتعاون مع الزملاء. وكي يتمكّن أصحاب العمل اليوم من جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، ينبغي عليهم تلبية التوقعات المهنية للموظفين وتوفير الامتيازات لهم».