«آبل» العلامة التجارية الأكثر ألفة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة «إم.بي.إل.إم» عن العلامات التجارية الـ10 الأكثر ألفة في الإمارات من خلال التقرير السنوي العاشر المتعلق بتعزيز الألفة للعلامة التجارية، وهي الدراسة الأكبر والأكثر شمولية للعلامات التجارية القائمة على الألفة والعاطفة. ويتم تعريف العلامة التجارية الأكثر ألفة بأنها الدراسة العلمية المرتبطة بالألفة والعواطف، والتي تقيس الروابط التي نشكلها مع العلامات التجارية التي نستخدمها ونحبها.

واحتفظت «آبل» بمركزها الأول للعام الخامس على التوالي، على الرغم من التغيرات في علاقة العملاء العاطفية مع العلامات التجارية الأخرى وفقاً للتقرير. وتمتلك صناعة التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية الآن أربع علامات تجارية في قائمة أفضل 10 علامات.

واحتلت «غوغل» المرتبة رقم 2، حيث بلغ 50% من العملاء أنهم لا يستطيعون العيش من دون هذه العلامة التجارية. واستكمالاً لقائمة العلامات التجارية التكنولوجية تأتي «سامسونغ» في المرتبة رقم 6، و«مايكروسوفت» في المرتبة رقم 10.

وتواصل صناعة السيارات هيمنتها في هذه الدراسة، مع وجود خمس علامات تجارية في قائمة أفضل 10 علامات. وهناك ثلاث علامات جديدة دخلت في هذه الفئة وهي: «هوندا» في المرتبة رقم 3، «تويوتا» في المرتبة رقم 4، و«نيسان» في المرتبة رقم 9. واستمرت علامتان تجاريتان للسيارات في قائمة أفضل 10 سيارات منذ العام الماضي وهما: «مرسيدس بنز» في المرتبة رقم 7، و«فورد» في المرتبة رقم 8.

وقال وليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم.بي.إل.إم»: نحن سعداء بالاحتفال بعيدنا العاشر لدراسة العلامات التجارية المتعلقة بتعزيز الألفة. وتعد العلامة التجارية الأكثر ألفة أمراً ضرورياً للمسوقين، حيث أثبت أن العواطف وما ترتبط به مع العلامات التجارية، توجه قرارات الشراء عند العملاء وأيضاً الرابطة طويلة الأجل مع هذه العلامات.