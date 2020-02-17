«غوغل» تنتقد «سامسونغ»

المصدر: (دبي - البيان)

انتقدت شركة غوغل هذا الأسبوع شركة سامسونغ بسبب مشكلة في جهاز Galaxy A50، وذكرت بالتحديد التغييرات غير الضرورية التي أجرتها شركة سامسونغ على النواة الأساسية لنظام أندرويد، وبالرغم من أن سامسونغ تعد أكبر شريك لتصنيع الأجهزة بالنسبة لشركة غوغل، لكن أحدث تحركات سامسونغ أدت إلى ظهور انتقادات من قبل غوغل.

وجاءت الانتقادات من خلال فريق غوغل للأمان والمكلف بالعثور على الأخطاء الأمنية ونقاط الاستغلال، في بيان أوضح أن كل جهاز يعمل بنظام أندرويد يجري تغييرات على نواة لينكس لنظام أندرويد حتى يعمل بشكل صحيح، حيث إن هذه التغييرات الخاصة بالجهاز مهمة، بل ضرورية في كثير من الحالات، ومع ذلك، فإن بعض التغييرات التي أجرتها شركة سامسونغ تخلق على ما يبدو المزيد من نقاط الضعف.