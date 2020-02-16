80 % يتسوّقون إلكترونياً حتى 5 مرات شهرياً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ذكر نحو 80 % من المشاركين في الاستطلاع الأسبوعي للبيان الاقتصادي، أنهم يقومون بالتسوق عبر الإنترنت من 1 إلى 5 مرات شهرياً، في حين عبّر ما يقارب 20 % عن قيامهم بالتسوق الإلكتروني أكثر من 5 مرات في الشهر الواحد.

وأوضحت نتائج الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني»، أن 80 % يقومون بالتسوق من 1 إلى 5 مرات شهرياً، في حين قال 20 % إنهم يتسوقون أكثر من 5 مرات. وعلى موقع «فيسبوك»، قال 81 % إنهم يتسوقون من 1 إلى 5 مرات، فيما قال 19 % إنهم يتسوقون أكثر من 5 مرات. وعلى موقع «تويتر»، قال 78 % إنهم يتسوقون من 1 إلى 5 مرات، وقال 22 % إنهم يتسوقون أكثر من 5 مرات.

وشهد قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق الإمارات، معدلات نمو كبيرة، في حين أن أحجام مبيعاتها لا يتجاوز 6 % من حجم التجزئة التقليدية، ما يؤكّد وجود مساحة كبيرة للنمو والتنافس في هذا القطاع الحيوي المهم. ويتوقع خبراء أن يشهد العام الحالي، استمرار نمو معدلات المبيعات الإلكترونية، مع نضوج مفهوم «أومني تشانيل»، الذي يسّد الفجوة بين التجارة التقليدية والإلكترونية، ويعزّز التسوق الإلكتروني، مع تقديم تجارب ملموسة للمنتج في صالات العرض في الوقت نفسه.

وقال بانكاج كومار رئيس تجزئة «أومني شانيل» في جمبو للإلكترونيات، إن انخفاض سعر السلعة إلكترونياً بالمقارن مع سعرها في المتاجر، هي المحرك الرئيس لقيام العملاء بالتسوق الإلكتروني، مشيراً إلى أن العديد من المتاجر التقليدية، استطاع مواكبة هذا التوجه والمنافسة فيه، مستفيدة من ميل العملاء في الإمارات إلى معايشة تجارب استخدام المنتجات وفحصها، خصوصاً المنتجات ذات القيمة العالية، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، إضافة إلى أن بعض العملاء يواجهون تجارب استخدام سيئة، متعلقة بالضمان الممنوح للمنتجات الإلكترونية، الواردة من مناطق أخرى.