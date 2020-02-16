«إس تي سي» الكويتية تطرح أول شبكة للاتصالات الوسيطة من 5G

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc» المتخصصة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن نشر حلول شبكة الاتصالات الوسيطة E2E المستقلة بتقنية الجيل الخامس من الأجهزة إلى الشبكة ونظام الفواتير المتكاملة مع تعزيز خدمات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت نفسه.

وتُطلق هذه المبادرة من خلال الشراكة مع stc ورؤيتها للتعاون مع هواوي من أجل إنشاء شبكات الجيل الخامس القائمة على منصة الحوسبة السحابية والتي تتسم بالمرونة، مما يمكّن شركة stc من تقديم خدمات وتجارب جديدة من الجيل الخامس مع التسويق بأقصر وقت ممكن.

يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية التمكين الرقمي التي أعلنت عنها شركة «stc - الكويت» مع نهاية عام 2019، والتي مكنتها من امتلاك أفضل تغطية لاسلكية من الجيل الخامس.

وقال المهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة: توفر تقنية الجيل الخامس بيئة متطورة تتحقق فيها المبادرات الطموحة وتزود المستهلك بأفضل التجارب. كما تمكننا من توفير أعلى مستويات الخدمة المضمونة لا سيما مع استخدام الشبكة المستقلة وتعزيز رابط الاتصال عن بعد، اللذان يدعمان ميزة «الوصول المخصص» للمؤسسات.