عجمان تعرّف بالممارسات الخضراء

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، جلسة حوارية بمشاركة عدد من ممثلي الفنادق والشركات والمرافق السياحية والمؤسسات الحكومية بالإمارة، عن جائزة مدامة التي أطلقتها الدائرة، ودورها في تعميق الوعي وتشجيع الممارسات الخضراء، من خلال تبني المعايير البيئية العالمية لترسيخ ركائز التنمية المستدامة ودعم جهود الحفاظ على البيئة في الإمارات بشكل عام، وعجمان بشكل خاص.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة ومواردها يأتي على رأس أولويات دائرة التنمية السياحية التي تؤكد أهمية تشجيع القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئية من خلال رصد الجوائز التشجيعية الخاصة بالسياحة المستدامة والعمل على دعم جميع الجهات ومساندتها.