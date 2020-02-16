كأس ومهرجان إكسبو للمناطيد يزيّن الحدث العالمي

المصدر: الشارقة - وام

ينظم فريق منطاد الإمارات خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020 «كأس ومهرجان إكسبو 2020 الدولي للمناطيد» تزامناً مع انطلاقة فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020» في دبي وهو يمثل النسخة الـ15 من كأس ومهرجان الإمارات الدولي للمناطيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الفريق وتم خلاله الإعلان عن تفاصيل المهرجان المرتقب بحضور الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات.

وقال الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري: يشرفنا إطلاق المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه منذ انطلاقه بالتزامن مع الحدث العالمي الذي يستقطب أكثر من 192 دولة حول العالم.

وأضاف إن المهرجان سيطلع زوار إكسبو على جميع أسطول ومعدات منطاد الإمارات ومنها منطاد الفريق الأول منطاد «العالم لن ينساك يا زايد» والذي حلق في جميع دول العالم منذ انطلاقته مطلعاً العالم على رؤية الإمارات نحو السلام والتسامح والتعايش مع جميع شعوب وثقافات العالم ومنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.