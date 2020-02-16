«كاسبرسكي» تحوز شهادة «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة «كاسبرسكي» على شهادة «آيزو» الخاصة بالمعيار الدولي لأفضل الممارسات في مجال الأنظمة الإدارية لأمن المعلومات. وتؤكد الشهادة أن أنظمة أمن المعلومات الخاصة بالشركة، بما ذلك شبكة الأمن الخاصة بكاسبرسكي، تستوفي أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع.

وقال أندريه فيكيموف، كبير مسؤولي أمن المعلومات في كاسبرسكي: «يمثل هذا الفوز بالشهادة إنجازاً مهماً لكاسبرسكي، ويؤكد لعملائنا وشركائنا أن الشركة تضع التحكم في إدارة الأمن على رأس أولوياتها، ويُبرِز نهجَنا الموثوق به تجاه أمن المعلومات.

ويؤكد التدقيق الصارم الذي أجري للحصول على هذه الشهادة، على التزامنا بأعلى مستويات أمن البيانات، ويمثل خطوة كبيرة أخرى ضمن جهودنا الرامية إلى إظهار شفافية الشركة». ويُعد التدقيق لنيل شهادة الآيزو هذه خطوة أخرى من خطوات عدة اتخذتها الشركة في سياق مبادرتها العالمية للشفافية، التي أطلقتها في عام 2017.