رئيس مجلس إدارة «سامسونغ» يعلن استقالته من وراء القضبان

المصدر: سيئول - رويترز

قالت سامسونغ إلكترونيكس أمس إن رئيس مجلس إدارتها لي سانج-هون، الذي أُدين وحُبس بسبب تعمده الإضرار بأنشطة نقابية، استقال من الشركة الكورية الجنوبية.

تأتي الاستقالة بعد أقل من عامين على تعيين لي الذي أدى إلى فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمرة الأولى في مسعى لتحسين الشفافية والاستقلالية في أكبر مُصنع لرقائق الذاكرة في العالم في أعقاب فضيحة فساد تورط فيها وريث المجموعة جاي واي لي.

وقال باك جو-جون رئيس شركة الأبحاث سي.إي.أو سكور «سامسونغ تعاني من انتكاسة كبيرة في مسعاها لتعزيز مجلس إدارتها، وستحتاج إلى وجه جديد لإحداث نقلة» مضيفاً أن التحرك كان متوقعاً على نطاق واسع نظراً لأن لي سانج هون في السجن. وقالت سامسونغ إن من سيعقب لي في المنصب سيعين في المستقبل القريب وقد يتم اختياره من بين بقية أعضاء مجلس إدارتها، الذي يتكون من ستة مديرين خارجيين وثلاثة مسؤولين تنفيذيين داخليين. وأولئك من بينهم ثلاثة رؤساء تنفيذيون لقطاعات المكونات والهواتف والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التابعة لسامسونغ.

وحُكم على لي سانج-هون بالحبس لمدة عام ونصف العام في ديسمبر لتعمده إلحاق الضرر بأنشطة نقابية شرعية. وقام لي بالطعن على القرار. ورئيس مجلس إدارة سامسونغ لا ينخرط في أنشطة التشغيل اليومية لكنه يرأس اجتماع مجلس الإدارة لدراسة قرارات الأعمال الكبيرة والموافقة عليها بما في ذلك خطط الاستثمار. ومن المتوقع أن تعقد الشركة الاجتماع القادم للمساهمين في مارس.