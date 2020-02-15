ارتفاع الناتج المحلي لألمانيا بنسبة 0.6 %

المصدر: فيسبادن - د ب أ

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مقره بمدينة فيسبادن أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي سجل ركوداً مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بأكمله بنسبة 0.6 % مثلما كان متوقعاً قبل شهر.

وسجلت ألمانيا العام الماضي بذلك نمواً اقتصادياً أدنى بوضوح من عامي 2018 و2017. يُذكر أن آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي، كان في 2013. وعزا المكتب تراجع النمو الاقتصادي إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

كما سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام خفوتاً عقب الزخم الكبير في الربع الثالث من 2019. وفي المقابل، واصل قطاع البناء ازدهاره في الربع الأخير. وعقب سنوات من الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات.