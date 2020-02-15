«التسجيل العقاري» بالشارقة تكرّم موظفيها المبتكرين

المصدر: الشارقة - البيان

كرّمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وللعام الثالث على التوالي، موظفيها المبتكرين في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة لتوزيع جائزة الابتكار لموظفي الدائرة، وذلك سعياً منها لترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة الباسمة. يأتي هذا التكريم ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2020، وتماشياً مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في نشر مفاهيم الريادة والابتكار في كافة مستويات العمل الحكومي.

وشمل الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم في مبنى الدائرة الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى كأفضل موظفين في الدائرة قاموا بتقديم مشاريع وأفكار مبتكرة جديدة تساهم في رفع مستوى العمل بالدائرة، وتساعد على تقدم وتطور قطاع الأعمال في الإمارة، ما يقود إلى تعزيز موقع الإمارة الريادي على مؤشرات التنافسية العالمية.

وفاز بالمركز الأول الموظفان ماجد الرئيسي وسلطان العويس عن مشروعهما المشترك «ابتكار الخرائط»، فيما فاز بالمركز الثاني فريق عمل مكون من الموظفين أحمد بني ياس، وحميد عبد الله، وماجد الرئيسي، وياسر محمد عثمان عن مشروع «تحويل معاملات الدائرة من ورقية إلى إلكترونية»، وفاز بالمركز الثالث الموظف سعود الخيال عن مشروع «الخارطة العقارية التفاعلية».

وقام بتكريم الفائزين عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة. وأكد الشامسي أن جائزة دائرة التسجيل العقاري للابتكار تأتي ضمن رؤية شاملة، وضع أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتمثل في سعي الإمارة إلى المضي بخطى واثقة على طريق التميز والريادة محلياً وعالمياً، عبر توظيف الابتكار وترسيخه كمنهجية عمل، وأسلوب حياة في كافة القطاعات الحكومية العاملة في الإمارات.

وأضاف أن هذه الجائزة تأتي حرصاً من الدائرة على تنمية ثقافة الابتكار بين كافة الموظفين العاملين فيها.