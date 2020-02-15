منتجات نباتية جديدة في معرض «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هيلثي فارم»، العلامة التجارية المتخصصة في الأطعمة المجمدة، أنها تعتزم عرض تشكيلة كبيرة وجديدة من المنتجات النباتية لسوق المطاعم والفنادق والمقاهي خلال معرض جلفود 2020 الذي يقام في دبي هذا الأسبوع.

ومن خلال خطة طموحة تستهدف أكثر من 500 ألف شخص يهتمون بصحتهم ويدركون أهمية الصحة في الحياة، ستركز الشركة خلال المعرض على منتجات جديدة ومبتكرة من مجموعة منتجات «هيلثي فارم» النباتية.

وقال جاسيك بليوا، المدير العام للشركة «هيلثي فارم»: أجرينا أبحاثاً عميقة واختبارات كثيرة لبدائل اللحوم، وليس ترشحنا للجوائز سوى دليل على تفاني فريق البحث والتطوير وسعيه الدائم إلى تقديم الأفضل للمستهلكين. وأضاف: تخطينا المرحلة التجريبية التي تشكل فيها الأغذية المعتمدة على البروتين النباتي وسيلة للتحايل أو لتقديم أصناف غريبة.