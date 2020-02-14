«الاتحاد أرينا» تستضيف أول عروضها في أبريل 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ميرال»، مطور وجهات في أبوظبي، أن «الاتحاد أرينا»، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض من نوعها في أبوظبي، ستستضيف أول عروضها في منتصف شهر أبريل من العام الجاري.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «ميرال»: يسعدنا أن نستضيف أول عروض «الاتحاد أرينا» في أبريل المقبل احتفاءً بالمعلم الأكثر ترقباً في أبوظبي هذا العام.

والذي تم تصميمه كإضافة مميزة لجزيرة ياس ومرافقها وتجاربها الغامرة. وستقوم «الاتحاد أرينا» بلعب دورٍ أساسي في ترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة عالمية رائدة في مجال الترفيه والاستجمام والأعمال، وبالتالي الإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

وفور افتتاحها للجمهور، ينتظر أن تصبح «الاتحاد أرينا» معلماً إقليمياً للعروض الترفيهية المباشرة، بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 18 ألف شخص، حيث ستستضيف الأحداث الضخمة والمناسبات الخاصة، مثل البطولات الرياضية وفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية وغيرها من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، تعزيزاً لقطاع السياحة في أبوظبي.