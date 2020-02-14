"إير شاتل" النرويجية تسجل خسائر خلال الربع الأخير من 2019

المصدر: (استوكهولم - د ب أ)

أعلنت شركة «إير شاتل» النرويجية للطيران منخفض التكاليف، أن تعليقها لاستخدام الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» ضمن أسطولها بسبب مخاوف بشأن السلامة، قد ساهم في الخسائر التي سجلتها الشركة في العام الماضي.

وقالت الشركة إن صافي الخسائر التي سجلتها في الربع الأخير من العام، بلغ 1.87 مليار كرونة (201 مليون دولار)، بالمقارنة مع صافي الخسائر التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2018.

والتي تقدر قيمتها بـ3 مليارات كرونة. وقد تراجعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، إلى 8.9 مليارات كرونة.يشار إلى أن الشركة النرويجية هي واحدة من بين العديد من شركات الطيران التي أوقفت مؤقتاً استخدام الطائرات من طراز «بوينج 737 ماكس 8» في شهر مارس الماضي، في أعقاب وقوع حادثين مروعين لهذا الطراز.

وتمتلك «إير شاتل» 18 طائرة من طراز «بوينج ماكس 8» ضمن أسطولها الذي يضم 156 طائرة. وقالت شركة الطيران إنه من الممكن أن يعود هذا الطراز إلى الخدمة في سبتمبر المقبل.