سلطان الأكثر إلهاماً في الاتصالات 2019

المصدر: (أبوظبي - البيان)

منحت مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، المهندس عثمان سلطان، لقب الشخصية الأكثر إلهاماً في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2019، نتاجاً لجهوده ومسيرته التطويرية لثاني مشغل للاتصالات في الإمارات وما حققته «دو» من مؤشرات ارتبطت بتعزيز أفضل الممارسات التقنية الحاكمة لقطاع الاتصالات العالمي واستقطابها لدولة الإمارات، مع النمو المتسارع في أعمال الشركة لترسخ مكانتها على خارطة القطاع .