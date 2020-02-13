الراحة في المطارات تتصدر أولويات المسافرين من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

عندما يتعلق الأمر بتجربة السفر الجيدة، فإن العامل الأكثر أهمية يتمثل في مزايا الراحة والملاءمة، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته «كولينسون» بعنوان «حب رحلة السفر»، حيث أظهرت النتائج أن مزايا الراحة والملاءمة بالأولوية استأثرت بنسبة 78% وفقاً لآراء مستطلعين من المسافرين في الإمارات، لتتقدم بفارق كبير عن مزايا القيمة مقابل المال التي بلغت نسبتها (٪67)، تلتها مزايا الكفاءة بنسبة (٪47) ويسلط الاستطلاع، الضوء على سعادة ورفاهية المسافرين من خلال استطلاع آراء أكثر من 25000 مشارك على مستوى العالم.

ويشهد العالم اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تنامياً في عدد المسافرين، حيث يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يصل عدد المسافرين جواً إلى 8.2 مليارات مسافر سنوياً بحلول 2037.

وقالت بريانكا لاكاني، المدير التجاري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في «كولينسون»، «تغيرت توقعات تجارب السفر بشكل حاسم، بحيث أصبحت مزايا الراحة والملاءمة هي السمة الأبرز لها.

واليوم، نجد المسافرين يتطلعون إلى الحصول على مستويات عالية من الرضا في إطار تجربة ما قبل السفر في المطارات، ومع تزايد انشغال وجهات السفر الدولية، فإن المطارات وشركات الطيران تضع مسألة توفير تجربة سفر سلسة وممتعة على رأس أولوياتها».

وبهدف تحسين الكفاءة في المطارات، جرى تطبيق العديد من الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل خاصية التعرف على الوجه التي تقلل من مهام التحقق من جوازات السفر عند الحدود الدولية، كما نشهد هناك الكثير من الاستثمار في الجوانب التي تضمن تقديم تجربة أكثر متعة وسلاسة للمسافرين في المطارات.