748 مليوناً مبيعات الحملة الخاصة لـ«دبي للتسوق»

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة المبيعات في مراكز التسوق بدبي خلال الحملة الخاصة بمهرجان دبي للتسوق الـ 25 نحو 748 مليون درهم، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المتسوقين من المقيمين والزائرين من مختلف الجنسيات.

كما لاقت حملة «دورها واربح»، التي نظمتها مجموعة مراكز التسوق في دبي بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، استجابة كبيرة من المتسوقين في دبي، وأثبتت أن زيادة عدد الفائزين يومياً تعد حافزاً رئيسياً للمتسوقين، حيث شهدت مراكز التسوق المشاركة، التي بلغ عددها 21 مركزاً في مختلف مناطق دبي، زيادة في عدد المتسوقين خلال فترة الحملة الترويجية، وأثر ذلك إيجابياً على نسبة المبيعات الإجمالية في جميع مراكز التسوق المشاركة.