حلول سفر مبتكرة تعتمد الاشتراكات من «الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الاتحاد للطيران شراكة مع مطور الخدمات التقنية النرويجي Braathens IT لتقنية المعلومات، لتطوير تقنية TravelPass أحد حلول السفر المبتكرة والتي تتوجه مبدئياً لتلبية متطلبات الشركات والمسافرين الدائمين وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من العام.

وتوفر تقنية TravelPass الجديدة حلول سفر على أساس الاشتراكات متيحة للاتحاد تقديم خدمات مرنة وسهلة لضيوفها من المسافرين الدائمين ذوي السفر المتكرر وبإمكان الضيف شراء البرنامج الذي يمنحه خيار تغطية إما عدد معيّن من الرحلات أو فترة زمنية محددة للسفر عوضاً عن شراء تلك الرحلات بشكل منفرد.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: توفر TravelPass تجربة سفر استثنائية للشركات والمسافرين الدائمين، الذين سيتم إدراج أسمائهم في برنامج ضيف الاتحاد الحائز الجوائز.