22 مليار درهم إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال 2019

المصدر: (دبي - البيان )

تجاوزت إيرادات الخدمات الحكومية الاتحادية المحصلة بالدرهم الإلكتروني حاجز 22 مليار درهم في عام 2019، والتي تنوعت بين 13 مليار درهم عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، و9 مليارات درهم عبر نقاط الخدمة.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني 49 مليون معاملة، منها 15 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، و34 مليون معاملة عبر نقاط الخدمة. ووصل إجمالي عدد الإيصالات إلى 24 مليون إيصال في عام 2019، والتي توزعت بين 9 ملايين إيصال عبر الموقع الإلكتروني، و15 مليون إيصال عبر نقاط الخدمة.

وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، أن الوزارة حريصة على العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات ترتقي إلى تطلعات المتعاملين وتلبي متطلباتهم، إذ يعمل مركز الاتصال التابع لمنظومة الدرهم الإلكتروني على توفير خدماته لكل المتعاملين، ووصلت نسبة المكالمات والاستفسارات التي تم الرد عليها بنجاح إلى أكثر من 90%، كما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات من خلال الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني ما يقارب 1.2 ثانية فقط.