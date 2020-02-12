السعودية تستقبل 21.3 مليون زائر بحلول 2024

المصدر: جدة - البيان

من المتوقع أن تشهد السعودية زيادة في تدفق عدد الزوار إليها من 15.5 مليون عام 2019 إلى 21.3 مليون زائر بحلول 2024 بنمو 38% بحسب تقرير صادر عن كوليرز إنترناشونال، شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي 2020 الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 22 أبريل 2020.

ويأتي النمو مدفوعاً بالطلب المتزايد من قبل سكان دول التعاون الذي يرغبون في قضاء العطلات وزيارة المملكة لفترة قصيرة، فضلاً عن رغبة المسافرين من فئة رجال الأعمال الذين يزورون المملكة لغرض الأعمال في تمديد إقامتهم هناك، واستكشاف العروض السياحية المتنامية أو حضور أحد الأحداث الرياضية أو الفعاليات الثقافية أو المهرجانات.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «مع مواصلة السعودية العمل وفق خططها الرامية إلى التقليل من الاعتماد على النفط، بات ارتفاع عدد الزوار والسائحين القادمين إلى المملكة رافداً قوياً لعملية التنوع الاقتصادي التي تشهدها البلاد.

وقد لاحظنا بدورنا هذا النمو بشكلٍ مباشر من خلال ارتفاع إجمالي عدد الشركات السعودية العارضة في معرض سوق السفر العربي بنسبة 45% على أساس سنوي بين 2018 و2019».

وأضافت: «مع هدفها الأكبر المتمثل في استقبال 100 مليون سائح من الخارج بحلول 2030، تسعى المملكة إلى أن تصبح أكثر من كونها وجهة دينية تستقطب المسلمين من أنحاء العالم أو وجهة للأعمال باعتبارها واحدة من أغنى الدول في العالم، بل تعمل لتصبح وجهة سياحية عالمية بمقوماتها الغنية مثل المناظر الطبيعية الخلابة وعروضها المتنوعة».

ومن المتوقع أن يصل سوق السياحة الخارجية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 43 مليار دولار عام 2025، حسب آخر البيانات الصادرة عن شركة رينوب للأبحاث.