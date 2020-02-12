أجنحة طائرة أقل استهلاكاً للوقود

المصدر: (باريس - أ ف ب)

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطيران خلال معرض سنغافورة الجوّي، عن نموذج أصغر لجناح طائر يهدف إلى دراسة تصاميم جديدة لطائرات أقل استهلاكاً للوقود.

ويعدّ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «مافيريك»، بمثابة النموذج الأولي للتحقّق من جدوى هذا المفهوم الذي لديه «القدرة على تقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20 % بالمقارنة مع الطائرات الحالية بممر واحد»، مثل «بوينغ 737» و«إيه 320، على ما أشارت «إيرباص».

وأطلق النموذج الأولي من هذه الطائرات في العام 2017 بسرّية تامّة ونفّذت الرحلة الأولى في يونيو 2019، علماً أن طوله يبلغ المترين وعرضه 3,2 أمتار، وهو على شكل حرف V يعلوه ذيلان يتضمّنان المحرّكات.

وقال جان-بريس دومون، نائب رئيس «إيرباص» والمسؤول عن قسم الهندسة في البيان: «على الرغم من عدم وجود جدول زمني مُحدّد لوضعه في الخدمة، إلّا أن العرض التقني قد يساعد في تطوير تصاميم لهياكل الطائرات التجارية المخصّصة لمستقبل بيئي أكثر استدامة في صناعة الطيران».

يسهم قطاع النقل الجوي بنحو 2 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفقاً لمنظّمة الطيران المدني الدولي، وتتجاوز الانبعاثات الصادرة عن كلّ فرد في كلّ كيلومتر في الجوّ، الانبعاثات التي تصدر خلال التنقل البرّي أو عبر السكك الحديد.

وتبذل شركات صناعة الطيران، تحت ضغط دعوات المقاطعة، جهداً كبيراً لخفض انبعاثاتها بالنصف تقريباً بحلول 2050 بالمقارنة مع 2005.