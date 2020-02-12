«دبي للسيليكون» تنظم مبادرة السوق المجتمعي للعام الثاني

المصدر: دبي - البيان

تشهد واحة دبي للسيليكون مجموعة متنوعة من الفعاليات الحية من 14 الجاري وحتى 13 مارس المقبل أيام الجمعة مرة كل أسبوعين، بالتزامن مع استضافتها سوق الواحة المجتمعي للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار استراتيجية سلطة واحة دبي للسيليكون لعام 2020 والتي تتضمن أهدافها تعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها.

وتعرض فعالية السوق المجتمعي المفتوح للجميع مجموعة من الأنشطة الثقافية الملهمة، وعدداً من الفعاليات الفنية والحرفية، والرياضات التحفيزية والألعاب التنافسية والترفيهية إلى جانب الأطعمة والمشروبات التي تمثل مختلف الثقافات.

وسيكون في استقبال زوار حديقة نورث بارك في واحة دبي للسيليكون قوس ضخم على مدخلها يرحّب بهم إلى عالم من الأوقات الممتعة للعائلات والأطفال.

ويشهد يوم الجمعة المقبل مجموعة فعاليات متميزة لزوار الحديقة وخاصة الأطفال مثل تلوين الصلصال والرسم على الوجوه واللعب على القلعة المطاطية. وذلك بالإضافة إلى عروض سيرك الشارع الأفريقي، وتنسيق الموسيقى الحية .

بعدها بأسبوعين، سيكون زوار المنتزه على موعد مع قارعي الطبول الأفريقية، وعروض حية لمسرح الدُمى، وفعاليات صباغة وتلوين الأقمشة، وركوب مجسمات الحيوانات المتحركة، وعروض فقاعات الصابون العملاقة وغيرها.

فيما يشهد يوم الجمعة 13 مارس في المنتزه عرضاً حياً لفرقة قارعي الطبول العملاقة، بالإضافة إلى فن الرسم على الرمال، والتهديف على العلب المعدنية المرصوفة فوق بعضها.

وقال عدنان البحر، نائب رئيس أول – إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة واحة دبي للسيليكون: «تحرص واحة دبي للسيليكون منذ تأسيسها على توفير مستوى حياة متقدم ومتميز لسكانها والعاملين فيها البالغ عددهم 71 ألف نسمة».