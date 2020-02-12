تطبيق يوفّر حلولاً مبتكرة لطريقة الاستئجار في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن راشد الغرير، رائد الأعمال الإماراتي والمؤسس لشركة «كفو»، أمس، عن إطلاقه تطبيق Urban الإلكتروني المبتكر الذي يقدم تحولاً جذرياً لطريقة الاستئجار في دبي.

فمن خلال تصميمه المتقن، يتيح Urban للمستخدمين انتقاء وحدات سكنية تم التحقق والتأكد من جودتها مسبقاً، فضلاً عن إمكانية تحديد موعد إلكترونياً من خلال الهاتف المتحرك لزيارات الوحدات والتفاوض عبر التطبيق وتوفير خيارات دفع شهرية.

ويعد Urban أول تطبيق من نوعه عالمياً يوفر حلولاً متكاملة، قام بتطويره فريق في دبي يعي تماماً التحديات التي تواجه الباحثين عن وحدات سكنية للإيجار وما قد يصاحبها من تعقيدات تنعكس بصورة سلبية على تجربتهم، تتمثل في عدم تطابق الصور مع الوحدات السكنية المعروضة وعدم القدرة على التحقق من الوحدات السكنية .

ضمن إطار زمني معقول، بالإضافة إلى المفاوضات المرهقة وشروط الدفع غير المرنة، وغيرها من عقبات شكلت دافعاً لتصميم هذا التطبيق الفعّال والمبتكر.

وصُمم Urban بهدف إثراء تجربة رحلة البحث عن وحدات سكنية للإيجار وجعلها أكثر متعة، حيث يقدم مزايا فريدة متعددة للمستأجرين، أهمها خيارات الدفع والسداد المرنة.

كالدفع من خلال بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر، وخيار دفع الإيجار من خلال أقساط شهرية تصل إلى 12 دفعة عوضاً عن نظام الدفع بالشيكات الشائع حالياً، بالإضافة إلى إمكانية التفاوض المباشر عبر التطبيق.

وقال راشد الغرير: « التطبيق يمكّن المستأجرين ويدعم أصحاب العقارات خلال رحلة البحث وتأجير الوحدات».