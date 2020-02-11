رقم قياسي جديد لألمانيا في عدد الليالي السياحية

المصدر: (فيسبادن - د ب أ)

سجلت ألمانيا العام الماضي عدداً قياسياً لليالي السياحية للعام العاشر على التوالي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن الألمانية، أن عدد الليالي السياحية عام 2019 بلغ 495.6 مليون ليلة بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بعام 2018.

وزاد عدد الليالي السياحية للزائرين من داخل البلاد بنسبة 3.9%، بينما بلغت الزيادة في عدد الليالي للزائرين من خارج البلاد بنسبة 2.5%.

ومقارنة بعام 2009، ارتفع عدد الليالي السياحية العام الماضي لأكثر من الثلث. وخلال هذه الفترة ارتفع عدد الليالي للسائحين الأجانب بنسبة 64%، مقابل 29.3% للسائحين الداخليين.

ويستفيد قطاع السياحة منذ فترة طويلة من انتعاش السفر إلى ألمانيا، بما في ذلك سفر رجال الأعمال وزائري المعارض. وشملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم عشرة أَسِرَّة على الأقل.