43.8 مليون دولار قيمة صادرات تشيلي من المكسرات إلى الإمارات عام 2019

المصدر: (دبي - البيان)

حققت صادرات تشيلي من المكسرات إلى دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 75% لتسجل 43.8 مليون دولار في الفترة الممتدة بين شهري يناير وسبتمبر 2019 مقارنةً مع 25 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

ويُعزى هذا النمو الكبير وفقاً لآخر الأبحاث الصادرة عن المفوضية التجارية لتشيلي إلى ارتفاع صادرات الجوز والبندق واللوز بشكلٍ خاص.

ففي عام 2019، بلغت قيمة صادرات تشيلي من المكسرات إلى مختلف أنحاء العالم نحو 572 مليون دولار، يشكل الجوز غالبية هذه الصادرات بنسبة 76%، مقابل 13% و10% لكل من البندق واللوز على التوالي.

وفي هذا الإطار، تعد تشيلي حالياً ثاني أكبر بلد مصدر للجوز غير المقشر في العالم، والثالث بعد كل من الولايات المتحدة والمكسيك بالنسبة إلى الجوز المقشر.

وقال كارلوس سالاس المفوض التجاري لجمهورية تشيلي في دبي: اكتسب الجوز التشيلي سمعة عالمية بفضل مذاقه الرائع ولونه المميز.

بالإضافة إلى الظروف الطبيعية المثالية التي ينمو فيها والعناية المستدامة التي يحظى بها، والتي مكنته من الوصول إلى مختلف أنحاء العالم.