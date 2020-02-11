دبي أفضل وجهة مسافات قصيرة للسائحين الهنود

المصدر: دبي - البيان

فازت دبي بجائزة «أفضل وجهة عالمية» للمسافات القصيرة خلال فعاليات الدورة الــ27 لمعرض جنوب آسيا للسياحة والسفر «SATTE».

والذي اختتم فعالياته مؤخراً، حيث ساهمت الحملات التسويقية المبتكرة التي نظّمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ومن بينها:

«عطلة المدارس»، و«موسم مونسون» و«ديوالي» في زيادة جاذبية الإمارة كوجهة مثالية قريبة للزوّار من الهند لقضاء العطلات. وتم خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة تسليم الجائزة لوفد دبي المشارك في المعرض.

ويعد معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر أضخم حدث متخصّص في قطاع السياحة والسفر في منطقة جنوب آسيا، وتشارك «دبي للسياحة» فيه للمرّة الـ17.

حيث يوفّر لها فرصة للترويج للإمارة في أحد أهم أسواقها الرئيسية.

وكذلك تسليط الضوء على التطوّرات التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى إجراء لقاءات لتعزيز الشراكات الدولية،.

وأيضاً التعرّف على مدى نجاح الحملات المتخصّصة وما حققته من نتائج ملموسة في استعراض قدرة المدينة للمحافظة على مكانتها كوجهة مفضّلة لدى شرائح متنوّعة من الزوّار في مختلف المدن الهندية.

وضم وفد دبي المشارك في المعرض 19 شريكاً ضمن قطاعي السياحة والضيافة في دبي، وحظي بفرصة التواصل مع مختلف الشركاء في قطاع السياحة الهندي.

حيث تركّزت المحادثات على كيفية تحفيز تكرار الزيارة وتعزيز تجارب الزوّار. كما تم إطلاع زوار جناح دبي في المعرض على برنامج «خبير دبي»، الذي يقدم أداة مبتكرة متاحة على الإنترنت تمكّن وكلاء السفر من تقديم تجارب مخصّصة للزوّار من الهند.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: حافظت الهند على مركزها الأول ضمن الأسواق العشر الرئيسية المصدّرة للزوّار إلى دبي، وقد ساهم القرب الجغرافي وتوفّر العديد من الرحلات الجوّية بين الطرفين.

وكذلك التسهيلات التي تقدمها المدينة في جذب أعداد متزايدة من الزوّار للاستمتاع بتجارب مميّزة فيها.

ومع استقبال الإمارة لحوالي مليوني زائر من الهند في عام 2019، فإنها تؤكد مرّة أخرى جاذبيتها للمسافرين الباحثين عن الترفيه والاستجمام وكذلك للعائلات من مختلف المدن الهندية.