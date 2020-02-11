سامسونغ الخليج للإلكترونيات تعلن أسماء الفائزين في برنامج «Samsung Solve For Tomorrow»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، عن أسماء الفائزين في برنامج «Samsung Solve For Tomorrow» الأول من نوعه في الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية «جيمس» العالمية.

وقد تم اختيار 3 حلول قدمها طلاب الأكاديمية للتصفيات النهائية، حيث فاز حل «السترة الذكية»، الذي قام بتصميمه جاكوب لي وتوماسو فيغو، بالجائزة الكبرى.

ويهدف البرنامج إلى إعداد الجيل القادم من المواهب الشابة وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمستقبل ناجح. تم تصميم البرنامج لطلاب الصفوف من 6 – 12 بهدف تشجيعهم على ابتكار حلول فعالة تستند إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا.