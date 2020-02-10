اختراع مذهل .. كرسي متحرك يساعد المعاقين على الوقوف

المصدر: دبي - علي الزكري

طورت شركة هندية كرسيا متحركا يساعد ذوي الإعاقة الحركية على الوقوف.

ويتيح هذا الكرسي المتحرك القائم بذاته للأشخاص ذوي الإعاقة الانتقال بسهولة إلى وضع الوقوف وبالتالي القيام بكل المهام والأعمال التي يرغبون بها دون الحاجة للمساعدة.

وأطلقت الشركة على الجهاز اسم Arise وهو مصمم لاستيعاب الأشخاص الذين تصل أوزانهم إلى 110 كيلوغرامات.

ويفتقر غالبية مستخدمي الكراسي المتحركة التقليدية إلى السيطرة على عضلات الأطراف السفلية، وبالتالي يحتاجون إلى جهد كبير ومساعدة للوقوف.

تُعد القدرة على الوصول إلى وضع الوقوف والحفاظ عليه مفيدة بشكل كبير للصحة ، كما أنها تمنح ذوي الإعاقة الثقة بالنفس واحترام الذات والشعور بالراحة.