إلغاء رحلات جوية ومخاوف من فيضانات بسبب العاصفة كيارا

المصدر: رويترز

اجتاحت العاصفة كيارا بريطانيا وشمال قارة أوروبا وتسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق أمس الأحد مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات قطارات.

وأصدرت السلطات في بريطانيا أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت أقصى سرعة للرياح في أبيردارون بويلز وبلغت 149 كيلومترا في الساعة. وصدر تحذير شديد من الفيضانات في يوركشير بشمال إنجلترا .



وأدت العاصفة إلى تعطيل حركة النقل بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ أُلغيت في هولندا نحو 240 رحلة جوية من وإلى مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا زحاما، مع هبوب العاصفة كيارا من المحيط الأطلسي مثيرة رياحا وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وفي ألمانيا، حيث أطلق على العاصفة كيارا اسم سابينه، تم إلغاء نحو 180 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي عدد الرحلات المقررة. وقالت لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في ألمانيا، إنها ستلغي الرحلات القصيرة والطويلة من مطار ميونيخ يوم الاثنين حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش و1300 بتوقيت جرينتش بالترتيب.

وقالت يورو وينجز للرحلات منخفضة التكاليف التابعة للوفتهانزا إنها علقت حركة الطيران في هامبورج وبرلين وهانوفر ودورتموند ودوسلدورف وكولونيا وشتوتجارت. في الوقت نفسه أُلغيت أيضا بعض الرحلات المحلية والدولية من مطارات بريطانية بينها هيثرو وجاتويك.

وألحقت العاصفة كيارا الضرر أيضا بخدمات القطارات.

وحذرت دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية في ألمانيا من تعطيل جسيم وقالت إنها ستوقف رحلات المسافات الطويلة في أنحاء البلاد في المساء.

وقالت نتويرك ريل التي تدير السكك الحديدية البريطانية إن الأحوال الجوية سببت مشاكل في شبكتها إذ سقطت أبراج كهرباء وأشجار على القضبان، وطلبت من المواطنين عدم السفر إلا للضرورة.

تأثر بطولات رياضية

توقفت حركة الشحن من وإلى ميناء دوفر على الساحل الجنوبي البريطاني وأُغلق جسر هامبر في شمال إنجلترا أمام حركة السيارات للمرة الثانية فقط منذ افتتاحه عام 1981. وتأثرت بطولات رياضية أيضا.

وقال نادي مانشستر سيتي إن مباراته أمام وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجلت بسبب "الأحوال الجوية القاسية المتفاقمة".

وفي هولندا، تم إلغاء كل مباريات دوري المحترفين لكرة القدم في البلاد وكذلك أغلب المسابقات الرياضية التي تقام في أماكن مفتوحة.