بيتكوين الرقمية المشفرة تتخطى حاجز 10000 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

تخطت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، أمس، حاجز 10000 دولار، في أعلى معدل لها منذ أكتوبر الماضي. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن بيتكوين سجلت أمس ارتفاعاً بنسبة 2.6 % ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و179 دولاراً، محققة زيادة بنحو 40 % حتى الآن خلال العام الجاري.

وكانت بيتكوين سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2% يوم الجمعة الماضي ليصل إلى 9863 دولاراً، وذلك وفقاً لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورغ.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5%، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولاراً و9899 دولاراً، ويقل سعر العملة حالياً عن هذه الأسعار بنسبة 50 % عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفاً و666 دولاراً.