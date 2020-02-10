قفزة في رصيد السبائك الذهبية بالمصرف المركزي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

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شهد عام 2019 قفزة قياسية في رصيد السبائك الذهبية بمصرف الإمارات المركزي جعلته يضاعف استثماراته في الذهب نحو ثلاثة أضعاف لتتجاوز 4 مليارات درهم بنهاية العام. ويشكل الذهب أحد الأدوات الاستثمارية التي يحرص المصرف على زيادتها وتنميتها في إطار سياسة التحوط الاحترازية لاستثماراته في الخارج.

قيمة رصيد السبائك:

940

مليون درهم في يناير 2016

1.062

مليار في يناير 2017

1.189

مليار في يناير 2018

1.170

مليار في يناير 2019

4.044

مليارات في ديسمبر 2019

2.9

مليار تم إضافتها للرصيد الذهبي العام الماضي بنمو 257%

194

مليوناًَ تم إضافتها للرصيد خلال الفترة من 2016 إلى 2018