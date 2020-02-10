ميزات جديدة لمنصة «بيت.كوم» لمعارض التوظيف

المصدر: دبي - البيان

أطلق موقع «بيت.كوم» مزايا جديدة لمنصة معارض التوظيف الافتراضية (vFairs) بهدف زيادة كفاءة الشركات وتمكينها من التواصل مع الباحثين عن عمل بطريقة أكثر سهولة وفعالية من ناحية التكلفة. تم تصميم المنصة لتكون بمثابة معرض حقيقي للوظائف، حيث توفر بيئة افتراضية متطورة تتيح إمكانية التواصل وإجراء المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت، وغيرها من الأدوات الإلكترونية التي تتيح للباحثين عن عمل التواصل مع الشركات وتبادل المعلومات المتعلقة بالوظيفة. وقد تم هذا العام إضافة العديد من الميّزات الجديدة أبرزها Live Chat، وقاعات افتراضية ثلاثية الأبعاد، وبرنامج مبتكر لحجز مواعيد المقابلات بهدف تسهيل عملية التوظيف على المستوى العالمي.

وقال أكرم عسّاف، مسؤول التكنولوجيا في بيت.كوم: يتعين على الباحثين عن عمل والشركات اليوم مواكبة أحدث ممارسات التوظيف وأكثرها فعالية، لتحقيق أفضل النتائج. تعد الفعاليات الافتراضية التي يتم تنظيمها عبر منصة vFairs، من أهم التقنيات التي نبتكرها لتطوير سوق العمل، فهي تسهّل على الشركات توظيف أفضل الكفاءات في بيئة افتراضية مريحة.

وأضاف: نحن نشجع الشركات والباحثين عن عمل على الاستفادة من التقنيات المتطورة التي يوفّرها بيت.كوم باستمرار، بهدف تحسين استراتيجيات التوظيف والبحث عن عمل.

ونأمل بأن يتمكّن أصحاب العمل من إيجاد الكفاءات بأكثر الطرق فعالية من ناحية التكلفة، وأن يجد الباحثون عن عمل الوظائف التي يحلمون بها من منازلهم. ويمكن لأصحاب العمل استخدام المنصة لتلقي السير الذاتية وطلبات التوظيف والتحدث مع الباحثين عن عمل مباشرة.

كما يمكن للباحثين عن عمل البحث عن الوظائف المتاحة وتقديم طلباتهم، والتواصل مع الشركات بسهولة عبر «مقصورات» افتراضية.

ففي حال تطابقت مؤهلات أحد الباحثين عن عمل مع شروط صاحب العمل، يمكنهم التحدث في بيئة ثلاثية الأبعاد تشبه قاعة المعرض. وقد أطلقت منصة vFairs مجموعة من التصاميم والرسوم المخصصة تتناسب مع ثقافة أصحاب العمل وتفضيلاتهم الشخصية لتوفير تجربة أفضل لهم وجذب عدد أكبر من الأشخاص.