«كاسبرسكي»: عمليات التصيّد المالي تنمو بنسبة 9.5 %

المصدر: دبي - البيان

اكتشف باحثون في «كاسبرسكي» نمواً بنسبة 9.5 % في عمليات التصيّد المالي في الربع الأخير 2019.

ويتيح تحليل مشهد التهديدات خلال فترة الأعياد المنقضية فهماً أفضل للتغيّرات الحاصلة في الأنشطة الاحتيالية. وقد استمرت حصّة التصيّد المالي في النمو خلال 2019، متجاوزة نصف إجمالي محاولات التصيد في الربع الرابع، بنسبة بلغت 52.61 %.

ووصفت تاتيانا سيدورينا، المحللة الأمنية لدى كاسبرسكي، موسم العطلات بأنه فترة تشهد اندفاعاً محموماً نحو التسوّق واتخاذ قرارات متسرعة، مشيرة إلى أن الضغط الواقع على المتسوّقين للحصول على صفقة جيدة أو شراء الهدايا في الوقت المناسب قد يعني «فقدان الحذر المطلوب، ما يسهّل على مجرمي الإنترنت استغلالهم». وقالت: «يصعب كثيراً على المتسوّقين في هذا الوقت من العام التخلّي عن رغبتهم في الحصول على هدية رائعة بسعر ممتاز، أما المجرمون فيسعون جاهدين طوال العام إلى استغلال تلك الرغبات مع نهاية العام، الذي يُعدّ وقتاً مثمراً لهم».