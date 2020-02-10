نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.1 %

المصدر: سيجونج - د ب أ

توقع اقتصاديون بمعهد التنمية الكوري الجنوبي نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 2.1 %، لكن التوقعات لم تأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس «كورونا» الجديد. وكان البنك الكوري الجنوبي قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.3 % خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن وزارة الاقتصاد تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام. وكان الاقتصاد الكوري قد نما 2% العام الماضي، فيما تعد أبطأ وتيرة نمو يسجلها الاقتصاد منذ عقد. وكانت الصادرات الكورية قد انخفضت 10.3 % خلال العام الماضي لتصل إلى 542.4 مليار دولار، متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.