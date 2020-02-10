تطبيق جديد لصيانة المنازل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «هيتشز آند غليتشز» ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة فارنك، تطبيقاً مبتكراً لصيانة المنازل يحاكي تطبيق أوبر من حيث التتبع عبر خرائط جوجل.

وقالت جافيريا إيجاز، مديرة تقنية المعلومات والاتصالات لدى فارنك: إن الحقبة التي كان يلجأ فيها الشخص لأخذ إجازة من العمل ليومٍ كامل أو الاستغناء عن عطلة نهاية الأسبوع لانتظار فني الصيانة للقدوم إلى المنزل والقيام بالإصلاحات المطلوبة قد ولّت الآن. فمن خلال نظام التتبع الحقيقي المرتبط بخرائط جوجل، سيتمكن عملاؤنا من تعقب موقع الفني ومعرفة الوقت المتوقع لوصوله إلى المنزل بشكلٍ دقيق.