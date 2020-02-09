(إياتا): ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 4.2%

المصدر: جنيف - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن نتائج حركة المسافرين الدوليين لعام 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 4.2% بالمقارنة مع 2018.

كما كشف التقرير تباطؤ معدل النمو السنوي خلال 2019 قياساً بالنتائج المُسجلة عام 2018 والبالغة 7.3%، ليعتبر بذلك أول عام ينخفض فيه المعدل السنوي للطلب على الرحلات الجوية دون الاتجاه طويل الأمد والبالغ 5.5% منذ الأزمة المالية العالمية 2009. وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: حققت الخطوط الجوية نجاحاً كبيراً بالحفاظ على نمو مطّرد العام الماضي على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها.