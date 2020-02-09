المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان الاقتصادي» عن تفاؤل كبير بزيادة القروض الشخصية في الدولة خلال العام الجاري، وأيّد غالبية عينة الاستطلاع توجّه البنوك نحو زيادة القروض الشخصية للأفراد بسبب زيادة السيولة المالية لديها.

ودار سؤال الاستطلاع حول «هل ستؤدي زيادة السيولة في 2020 إلى تنشيط القروض الشخصية للأفراد؟»، وأجاب 66% من عينة استطلاع موقع البيان الاقتصادي بنعم، بينما رفض 34%، وعلى موقع البيان الاقتصادي على «تويتر» أيّد 65%، بينما رفض 35%، كما أيّد 73% على موقع البيان الاقتصادي على فيس بوك بينما لم يؤيّد 27%.

وأكد أحمد يوسف، الخبير المالي، أن نتيجة الاستطلاع تتماشى مع الزيادة الملحوظة التي شهدها قطاع القروض الشخصية خلال عام 2019، حيث ارتفع رصيد القروض الشخصية من 325.8 مليار درهم إلى 330.1 مليار درهم بنهاية عام 2019 بزيادة 4.3 مليارات درهم.

ولفت إلى وجود أسباب عديدة وراء زيادة القروض الشخصية، أولها ارتفاع السيولة الإجمالية للاقتصاد بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة، وسجلت السيولة الإجمالية أعلى مستوياتها خلال عام 2019، واخترقت لأول مرة حاجز 1.7 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت تريليوناً و717 ملياراً و400 مليون درهم مقابل تريليون و602 مليار و400 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة مقدارها 115 مليار درهم وبنسبة نمو 7.2%.