اختراق حسابين لفيسبوك على تويتر

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

أكد موقع «تويتر» أنه تم اختراق اثنين من الحسابات الرسمية لموقع «فيسبوك» عليه. ونشر الحسابان الرسميان لموقع فيسبوك، وتطبيق المراسلة «مسنجر» التابع له على تويتر رسالة مشفرة: «مرحباً، نحن مجموعة (أور ماين)، حسناً، على الرغم من أنه تم اختراق فيسبوك، لكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر». وأرفقت مجموعة القرصنة ذلك برسالة على البريد الإلكتروني وبموقع إلكتروني للاتصال، «لتحسين أمن حساباتكم». وفي بيان على تويتر، ذكر موقع فيسبوك أن حسابين تابعين له «تم اختراقهما لفترة قصيرة، لكن قمنا بـتأمينهما واستعادة الوصول إليهما».

ويماثل ذلك الحادث عمليات قرصنة مشابهة لحسابي «الرابطة الوطنية لكرة القدم» وقناة «إي. إس بي إن» الرياضية في يناير الماضي، حيث أعلنت مجموعة القرصنة «أور ماين» المسؤولية. وتلك المجموعة أيضاً لها صلة بعملية اختراق لحساب لصحيفة «نيويورك تايمز» على تويتر.