«ذا صن»: دبي ضمن الأكثر شعبية عالمياً لدى المشاهير

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن دبي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية لدى المشاهير في العالم، حيث تحتل الآن المركز الرابع الأكثر زيارة متقدمة على أماكن مثل طوكيو وأمستردام، وحتى مدينة نيويورك.

وقالت الصحيفة البريطانية: خلال استراحة في الجدول الزمني، أصبح عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من بين هؤلاء الملايين التواقين للاستمتاع ببعض من أشعة الشمس في المدينة، حيث تصل درجات الحرارة هذا العام إلى 31 درجة.

فقد شوهد نجوم تشيلسي ميسون ماونت وريس جيمس وهما يستمتعان بقضاء وقت في حديقة للحيوانات، بينما كان نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم يتناول وجبة شهية في مطعم سولت باي.

وأبرزت الصحيفة بعضاً من الأماكن التي اعتاد هؤلاء النجوم التردد عليها، ومنها مطعم (سولت باي)، حيث أصبح المطعم نقطة جذب سياحي بحد ذاته، حيث يتدفق لاعبو كرة القدم والموسيقيون والممثلون إلى المطعم للحصول على صورهم التي التقطوها مع الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه.

ويوفر مطعم اتموسفير والذي يقع في الجزء العلوي من برج خليفة، مناظر خلابة من ارتفاع حوالي كيلومتر واحد في الجو. أما برج العرب، فهو فندق جون تيري المفضل. ويعد مثالاً للرفاهية، فهو رسمياً من فئة الخمس نجوم، لكن هذا هو المكان الذي يحيط به الكثيرون، حيث يعتبره الكثيرون الفندق الوحيد من فئة الـ 7 نجوم في العالم.