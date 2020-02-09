دورة حول الأمن السيبراني بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني عن تنظيم فعالية دورة تدريبية في دبي خلال الفترة بين 15- 20 فبراير، يقدم فيها خبراء عالميون التدريب الفعّال لتمكين المشاركين من اكتساب مهارات الدفاع عن مؤسساتهم في وجه الخرق الأمني وتفادي الهجمات المستقبلية.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى المعهد: نظراً لسرعة انتشار وتطور الهجمات السيبرانية وزيادة عددها بوتيرة مستمرة، تواجه المؤسسات مهمة أكثر صعوبة لتجنب تلك الهجمات والدفاع عن نفسها. فهي بحاجة لطريقة فعّالة للكشف عن التهديدات الداخلية والخارجية وردعها ورصدها لتتمكن من تجنب حالات الخرق الأمني. وتظهر التقارير أن فجوة المهارات في مجال الأمن السيبراني.