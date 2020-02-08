القبض على عصابة أتراك متلبسين بسرقة محلات ذهب في العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت القوات الآمنية العراقية القبض على عصابة أتراك متلبسين بسرقة محلات الذهب .

وبحسب " روسيا اليوم " فقد أطاحت قوات شرطة قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم (السبت)، بـ4 أتراك متلبسين بالجرم المشهود أثناء محاولتهم سرقة محلات بيع مصوغات ذهب، بعد صدور أوامر قضائية بمراقبتهم وضبطهم.

وأوضح بيان لمديرية شرطة السليمانية أن المتهمين الأربعة حاولوا سرقة عدد من محال بيع المصوغات الذهبية والفرار إلى تركيا، لكن قوات الشرطة تمكنت من إحباط مخططهم واعتقالهم جميعا وإحالتهم إلى قاضي التحقيق.

وأشار إلى أن أفراد العصابة دخلوا إلى إقليم كردستان من تركيا، وتم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود، وتمت مصادرة سيارة وعدد من معدات الحفر وبعض المستلزمات الأخرى التي بحوزتهم.