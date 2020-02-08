" ذا صن": دبي من أكثر الوجهات السياحية شعبية لدى المشاهير في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث تحتل الآن المركز الرابع الأكثر زيارة في العالم، متقدمة على أماكن مثل طوكيو وأمستردام وحتى مدينة نيويورك مستقطبة 16 مليون زائر دولي سنويًا وفق تقرير نشرته صحيفة" ذا صن".

وقالت الصحيفة البريطانية، خلال استراحة في الجدول الزمني، أصبح عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من بين هؤلاء الملايين التواقين الاستمتاع ببعض من أشعة الشمس في المدينة، حيث تصل درجات الحرارة هذا العام إلى 31 درجة.

فقد شوهد نجوم تشيلسي ميسون ماونت وريس جيمس وهما يستمتعان بقضاء وقت في حديقة للحيوانات، بينما كان نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم يتناول وجبة شهية في مطعم سولت باي.

وجلب نجم أرسنال بيرند لينو صديقته الحسناء صوفي كريستين لبعض الوقت على الشاطئ.

كما يحب جون تيري التوجه إلى هناك مع الزوجة توني وأطفاله خلال فترة استراحته، في حين أن المهاجم داني إنغس هو زائر منتظم.

وأبرزت الصحيفة بعضا من الأماكن التي اعتاد هؤلاء النجوم التردد عليها، ومنها مطعم "سولت باي، حيث أصبح المطعم نقطة جذب سياحي بحد ذاته، حيث يتدفق لاعبو كرة القدم والموسيقيون والممثلون إلى المطعم للحصول على صورهم التي التقطوها مع الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه.

مطعم اتموسفير الذي يقع في الجزء العلوي من برج خليفة -أطول مبنى في العالم -ويوفر مناظر خلابة من ارتفاع حوالي كيلومتر واحد في الجو.

برج خليفة، أصبح الاستمتاع بالمنظر في الجزء العلوي من البرج أمرًا لا بد منه في قائمة أمنيات المسافرين العديدة. حيث تقف منصة المراقبة على ارتفاع 828 مترًا (2،717 قدمًا) أو 125 طابقًا، أعلى منصة مراقبة في العالم.

أما برج العرب، فهو فندق جون تيري المفضل. ويعد هذا البرج مثالاً للرفاهية -فهو رسميًا من فئة الخمس نجوم، لكن هذا هو المكان الذي يحيط به الكثيرون، حيث يعتبره الكثيرون الفندق الوحيد من فئة الـ 7 نجوم في العالم.

شاطئ. الجميرا: الشاطئ الرملي الأبيض الرائع الأكثر شعبية في المدينة. وهو يتميز بمياهه الدافئة ومشهد المدينة في الخلفية ويضم جميع الرياضات المائية التي قد يرغب المرء فيها.