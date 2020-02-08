"رويال داتش شل" الهولندية للنفط تبني أول محطة للطاقة الشمسية في أستراليا

المصدر: سيدني - د ب أ

تعتزم شركة رويال داتش شل الهولندية للنفط بناء أول محطة كبيرة للطاقة الشمسية في أستراليا في إطار مساعيها للتوسع في مجال توليد الطاقة وتحتوي على 400 ألف من الألواح الشمسية، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 120 ميجاوات وتقع في مدينة واندوان على بعد 400 كيلومتر غرب مدينة بريسبان.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شل، التي تسعى إلى أن تصبح أكبر شركة لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم بحلول 2030، تتوقع استكمال المحطة التي تقع في ولاية كوينزلاند بأستراليا مطلع العام المقبل.

وأضافت أن مزرعة الطاقة الشمسية الجديدة سوف توفر الطاقة بشكل غير مباشر لمنشأة «كيو.جي.سي» لتصدير الغاز الطبيعي المسال والتابعة لشركة شل، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية لهذا المشروع.