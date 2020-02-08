تغريم «آبل» بسبب إبطاء جوالات «آيفون» القديمة

المصدر: باريس – البيان

تعرّض عملاق التقنية الأمريكي الشهير «آبل» للغرامة بعد اتهام صانعة «آيفون» بإبطاء الجوالات القديمة وعدم دعمها مما يضر بالمستهلكين.

وقررت هيئة المنافسة ومكافحة الغش الفرنسية فرض غرامة بقيمة خمسة وعشرين مليون يورو (27.3 مليون دولار) على الشركة الأمريكية بعد التأكد من تعمدها إبطاء أداء هواتف «آيفون» القديمة، والذي أثّر بالتبعية على أداء البطارية. وبحسب مصادر الهيئة الفرنسية تم فتح التحقيق في شكاوى ضد «آبل» خلال يناير 2018، بعد أن تم التأكد من أن مستخدمي الشركة الأمريكية لم يتم إبلاغهم بأن تنزيل تحديثات نظام التشغيل «آي أو إس» سيتسبب في إبطاء أجهزتهم، موضحة أن الغرامة التي تم إقرارها على «آبل» تعد الأكبر في مجال ممارسات الاحتيال.

وقدمت «آبل» تخفيضات كبيرة على عملية استبدال البطاريات، مؤكدة أن هدفها هو تصنيع جوالات «آيفون» تدوم لأطول فترة ممكنة وتحقيق المزيد من الثقة من جانب العملاء في فرنسا وحول العالم، كما قدمت اعتذارها عن هذا السلوك الذي وصفته بالخطأ التقني غير المقصود.