دبي وجهة رائدة عالمياً للتجارة والأعمال

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أظهر تقرير أعمال غرفة تجارة وصناعة دبي لعام 2019، استمرار جاذبية دبي، بوصفها وجهة رائدة عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث تواصل الإمارة استقطاب المستثمرين، مع اتساع أعمالهم وانتعاش أرقام التجارة، ونمو حركة البضائع.
245000
إجمالي الأعضاء بنهاية 2019
18260
عدد الأعضاء الجدد
28 %
نمو الأعضاء الجدد العام الماضي مقارنة مع 2018
226
مليار درهم، صادرات وإعادة صادرات الأعضاء
778000
شهادات المنشأ الصادرة في 2019
5784
دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، أصدرتها الغرفة، واستقبلتها الدولة 2019
5.7
مليارات درهم دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، أصدرتها الغرفة العام الماضي
78 %
نمو قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والواردة
المصدر: غرفة تجارة وصناعة دبي