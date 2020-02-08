دبي وجهة رائدة عالمياً للتجارة والأعمال

المصدر: إعداد- بشار باغ / غرافيك: محمد أبو عبيدة

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أظهر تقرير أعمال غرفة تجارة وصناعة دبي لعام 2019، استمرار جاذبية دبي، بوصفها وجهة رائدة عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث تواصل الإمارة استقطاب المستثمرين، مع اتساع أعمالهم وانتعاش أرقام التجارة، ونمو حركة البضائع.

245000

إجمالي الأعضاء بنهاية 2019

18260

عدد الأعضاء الجدد

28 %

نمو الأعضاء الجدد العام الماضي مقارنة مع 2018

226

مليار درهم، صادرات وإعادة صادرات الأعضاء

778000

شهادات المنشأ الصادرة في 2019

5784

دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، أصدرتها الغرفة، واستقبلتها الدولة 2019

5.7

مليارات درهم دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، أصدرتها الغرفة العام الماضي

78 %

نمو قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والواردة

المصدر: غرفة تجارة وصناعة دبي