ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

سجلت أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعاً 0.4% في يناير الماضي، في إشارة إلى تراجع تأثير الغموض السياسي الذي كان يكتنف البلاد قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أواخر الشهر الماضي.

وجاء في بيان لشركة «هاليفاكس» البريطانية للرهن العقاري إن متوسط أسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة مع ديسمبر، لتصل في يناير إلى 240052 جنيهاً استرلينياً (310 آلاف دولار). وأضاف البيان الذي أوردته وكالة «بلومبرغ» أن أسعار العقارات ارتفعت في يناير 4.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 ألقى بظلاله على سوق العقارات في البلاد خلال السنوات الماضية.

ويتوقع معظم الخبراء حدوث ارتفاع محدود في الأسعار خلال العام المقبل. ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي، المسؤول بشركة «هاليفاكس» قوله: «مازلنا نتوقع زيادة معتدلة في معدل نمو أسعار العقارات على مدار العام، مازال من المبكر تحديد ما إذا كنا قد طوينا صفحة الماضي».