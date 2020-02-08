هيئة محلفين بولاية نيوجيرزي تأمر شركة جونسون آند جونسون بدفع تعويضات عقابية بقيمة 750 مليون دولار لأربعة مدعين

المصدر: لندن - رويترز

أمرت هيئة محلفين بولاية نيوجيرزي شركة جونسون آند جونسون بدفع تعويضات عقابية بقيمة 750 مليون دولار لأربعة مدعين يزعمون أن مسحوق (بيبي باودر) الذي تنتجه الشركة للأطفال تسبب في إصابتهم بالسرطان.

وقالت الشركة ومحام عن المدعين إن مبلغ التعويض سينخفض إلى 185 مليون دولار بسبب قوانين الولاية. وخلال مرحلة سابقة من المحاكمة، حملت هيئة محلفين مختلفة جونسون آند جونسون المسؤولية عن إصابة المدعين بالسرطان ومنحتهم 37.2 مليون دولار كتعويض. وبموجب قانون ولاية نيوجيرزي يتم تحديد التعويضات العقابية بواقع 5 أضعاف التعويضات عن الأضرار وفقاً لمحامي المدعين كريس بلاسيتللا.