«تويوتا» تزيد إنتاج مصنعها الجديد في المكسيك ليصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول 2021

تسعى شركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السيارات إلى زيادة إنتاج مصنعها الجديد في المكسيك ليصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول 2021، مما يمثل خطوة كبيرة لنقل تصنيع الشاحنة الصغيرة «بيك آب تاكوما» من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وأشارت الشركة إلى وصول إنتاجها في المكسيك إلى 266 ألف شاحنة سنوياً إذا عملت بكامل طاقتها الإنتاجية بفضل مصنعها الجديد الواقع في ولاية «غواناخواتو». وتوقعت صانعة السيارات اليابانية إرسال 95% من سيارات الـ«بيك آب» من كلا المصنعين إلى الولايات المتحدة؛ إذ باعت ما يقرب من 249 ألف سيارة من طراز «تاكوماس» العام الماضي في السوق الأمريكي. (طوكيو - الوكالات)